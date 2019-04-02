Страны G7 дали положительную оценку выборам в Украине

Новости Украины: Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах президента Украины.

Послы стран G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их конкурентными и мирными.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на странице в Twitter.

"Послы стран G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года имел конкурентный характер и проводился в мирной и безопасной атмосфере. Получив в целом позитивную оценку, день голосования открывает путь ко второму туру", - говорится в сообщении.

Также, страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.

"Основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы стран Большой Семерки призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона при подготовке и проведении второго тура президентских выборов", - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, ОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными. В ОБСЕ отметили большой выбор кандидатов и высокую явку избирателей.