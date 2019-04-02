Экс-заместитель госсекретаря США: Украина может сделать то, чего не может Россия

Новости Украины: Крамер предупреждает, что Россия попытается поставить под сомнение легитимность выборов в Украине.

Россия будет прилагать усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине до проведения второго тура голосования на президентских выборах, чтобы создать сомнения в легитимности процесса избрания главы Украинского государства.

Такое убеждение высказал в комментарии Укринформу экс-заместитель госсекретаря США, бывший президент Freedom House, ныне старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер.

"Главный интерес России заключается в том, чтобы попытаться создать среду, в которой следующий президент – или переизбран президент Порошенко – рассматривался бы как нелегитимный", - отметил эксперт.

Он уточнил, что в Кремле стремятся дестабилизировать ситуацию, создать обстоятельства, при которых свободные и честные выборы оказались бы под сомнением.

"Украина может сделать то, чего не может Россия при президентстве Путина. А именно – провести открытые и справедливые выборы, чтобы избрать легитимного президента путем честного голосования, которое отражает истинные взгляды украинского населения", - подчеркнул он.

Именно этого и боится Кремль, поэтому и будет делать все против победы подлинного демократического процесса в Украине.

Вместе с тем, эксперт не стал однозначно утверждать, могла ли бы Россия в конце концов поставить на одного из двух кандидатов, которые вышли во второй тур президентских выборов в Украине.

"Трудно сказать, но мы знаем, что против Порошенко велась мощная пропаганда (со стороны РФ – ред.) в первом туре", - отметил он. В связи с этим эксперт отметил, что следующие три недели продолжение президентской кампании дадут четкое представление и ответ на этот вопрос.