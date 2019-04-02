Наблюдатели ENEMO отметили положительные изменения в работе избирательных участков

Новости Украины: Вместе с тем, наблюдатели ENEMO заметили и проблемы во время подсчета итогов голосования.

Наблюдатели Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) отмечают улучшения в работе избирательных участков в сравнении с предыдущими выборами.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал председатель миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я могу прокомментировать то, что мы слышали от наших наблюдателей — в частности, как работали участки по сравнению с 2014 годом на предыдущих выборах Президента. Наблюдатели заметили улучшения на всех этапах процесса", - сказал он.

Вместе с тем, наблюдатели ENEMO заметили проблемы в подсчете голосов.

"Были замены членов участковых и окружных комиссий — на место обученных людей пришли необученные, что и повлекло проблемы в подсчете голосов", - отметил Вуйович.

Что касается хода избирательной кампании, то в течение ее периода ENEMO заметило много фейковых новостей, а также то, что не все кандидаты имели равный доступ к СМИ.

"Однако эти выборы были очень конкурентными", - подчеркнул Вуйович.