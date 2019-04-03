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Полторак отметил важность кораблей НАТО в Одессе

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Полторак отметил важность кораблей НАТО в Одессе
22:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе.

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду принял участие в торжественном приеме на борту фрегатов Королевских ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта Мария" из состава группы кораблей НАТО, которые находятся в Одессе.

"Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе и это сейчас очень важно для нас", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что в программе сотрудничества Украины со странами Альянса, это мероприятие кораблей в порт Одессы был предусмотрен, а главная цель его - проведение совместной подготовки и проведения учений по плану стран-партнеров.

НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах

"В то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях чрезвычайно опасной, такая мера является сигналом настоящей поддержки Украины, является сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия: для того, чтобы достичь критериев Альянса. Нам необходимо приобрести максимальную совместимость в ходе выполнения боевых задач. Именно эти вопросы мы и будем отрабатывать должным образом", - подытожил С.Полоторак.

Напомним, НАТО намерено отправить корабли в Черное море для обеспечения прохода украинских судов в Азовское море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

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Одесса, НАТО, Минобороны, Корабли НАТО, Степан Полторак.
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