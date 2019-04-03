Кандидаты еще не обращались в суд по результатам выборов

Новости Украины: Ни одного иска по обжалованию результатов выборов пока нет, хотя 99,9% протоколов уже обработано.

Центральная избирательная комиссия пока не получала никакой информации об обжаловании в судебном порядке результатов голосования на выборах Президента Украины 31 марта.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время брифинга, сообщает корреспондент.

“По состоянию на сейчас информации об обжаловании, в первую очередь судебном, голосования по округам и по участкам к нам не поступало”, - отметил он.

Радченко напомнил, что уже 103 окружные избирательные комиссии предоставили в ЦИК оригиналы протоколов об итогах голосования, и подчеркнул, что пока процесс принятия протоколов с мокрыми печатями идет “достаточно быстро”.

Заместитель председателя ЦИК не исключает, что если процесс принятия протоколов так будет продолжаться и дальше, то уже 4-6 апреля Центризбирком сможет установить результаты выборов 31 марта.

Одновременно он отметил, что в случае обжалования результатов этот процесс может затянуться.

При этом Радченко отметил, что результаты голосования 31 марта должны быть установлены не позднее 10 апреля включительно.