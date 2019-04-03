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Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США

Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
20:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Столтенберг в Конгрессе США заявил, что НАТО усилил помощь Грузии и Украине в ответ на попытку аннексии Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США заявил, что Альянс усилил помощь Грузии и Украине в ответ на попытку российской аннексии Крыма, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Только что завершилось выступление генерального секретаря НАТО в Конгрессе, куда пригласили и посла Украины в США. Генсекретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в ответ на попытку аннексии Крыма усилили помощь своим близким партнерам Грузии и Украине", - написал В.Чалый на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

"Суверенные нации имеют суверенное право выбирать свой путь", - процитировал слова Й.Столтенберга украинский посол.

В.Чалый отметил, что этот тезис вызвал аплодисменты одобрения у конгрессменов и сенаторов.

Напомним, НАТО поддерживает стремления Украины к членству в Альянсе, но решающее значение имеют реформы, подчеркнула директор центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

Ранее сообщалось, НАТО намерено отправить корабли в Черное море для обеспечения прохода украинских судов в Азовское море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

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Украина, США, НАТО, Грузия, Йенс Столтенберг, Конгресс США, Валерий Чалый.
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