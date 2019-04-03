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ЦИК уже приняла бумажные протоколы от 111 окружкомов из 199

ЦИК уже приняла бумажные протоколы от 111 окружкомов из 199
23:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Избирательная комиссия приняла на обработку протоколы от 111 окружной комиссии из 199.

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента еще от одной окружной комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на продолжившемся заседании в среду комиссия приняла протоколы от ОИК № 153 (Ровенская область).

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Также ЦИК приняла протоколы 31 участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на заграничных участках.  Таким образом, на 20:50 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования на 111 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине. В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 4 апреля 2019 года.

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Протокол, Президент, ЦИК, Кандидаты, Выборы 2019, Окружком.
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