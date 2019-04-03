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Президентом подписан указ о праздновании Дня памяти

Президентом подписан указ о праздновании Дня памяти
23:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №99/2019 "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины".

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, указ и предписываемые им мероприятия подписаны "с целью чествования подвига украинского народа в борьбе за свободу, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, надлежащего празднования в 2019 году Дня памяти и примирения, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины". Согласно указу, Кабинету министров Украины предписывается разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию в 2019 году упомянутых праздников.

В частности, Кабмин должен организовать проведение 8 9 мая и 28 октября 2019г в столице Украины – г.Киеве, областных центрах, других населенных пунктах мемориальных, торжественных, культурных, научно-просветительских, военно-патриотических и других тематических мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства и организаций гражданского общества. Также правительство Украины должно обеспечить организацию и проведение патриотических мероприятий в воинских частях, учреждениях образования, других учреждениях для молодежи с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины в ХХ веке, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого Кабинету министров поручено осуществление мероприятий по улучшению условий жизнеобеспечения ветеранов войны, прежде всего инвалидов войны, участников боевых действий, семей погибших во Второй мировой войне, проведение выставок архивных материалов, связанных с участием украинского народа во Второй мировой войне, широкое освещение мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины, подготовку и распространение соответствующей социальной рекламы.

Правительству поручается обеспечить в установленном порядке финансирование указанных мероприятий и обратиться к религиозным организациям с предложением провести панихиды по погибшим во Второй мировой войне и молебны за защитниками Отечества. Кабинету министров Украины, областным и Киевской городской государственным администрациям направить подготовку и проведение мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины для утверждения победоносных традиций всех поколений защитников Украины, согласия и консолидации общества, усиление заботы о ветеранах войны.

Министерству иностранных дел Украины поручается обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины, в том числе с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также организацию работы в государствах пребывания по освещению роли и вклада украинского народа в победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом.

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Министерству внутренних дел, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, областным, КГГА поручено принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения массовых мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Областным и Киевской городской госадминистрациям поручено разработать с участием представителей общественных организаций ветеранов войны и утвердить региональные планы мероприятий по празднованию в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины, других памятных дат, связанных со Второй мировой войной.

ОГА и КГГА также должны принять дополнительные меры по улучшению социального, медицинского и других видов обслуживания ветеранов войны, оказание им необходимой адресной поддержки, укрепления материально-технической базы созданных для этой цели учреждений и служб. Они же должны обеспечить осуществление необходимых мер по упорядочению и поддержания в надлежащем состоянии мемориалов, памятников, воинских кладбищ и других мест захоронений жертв Второй мировой войны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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