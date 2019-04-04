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Права на ролик Зеленского о дебатах имеет фирма из РФ: доказательства

Права на ролик Зеленского о дебатах имеет фирма из РФ: доказательства
10:54 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала доказательства того, что ролик Зеленского принадлежит российской фирме.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что корпоративные права на видеоролик кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах принадлежат фирме из России.

 Геращенко отметила, что Зеленский еще не стал главой государства, а  уже передал корпоративные права на себя России. Она заявила, что фирмой является Kedoo_Entertainment_Russia и добавила соответствующий скриншот, подтверждающий ее слова.

В конце Геращенко добавила, что же следует ожидать дальше, российских танков  в Киеве по приглашению любителя Раши.

Еще один народный депутат Владимир Арьев у себя на странице в Twitter также опубликовал скриншот, предлагая украинцам узнать  у кого авторские права на избирательные агитки Зе. Он добавил, что не только ролик на стадионе, но и избирательная кампания, наверное того же авторства.

 

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. Официально известно, что во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%). 

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Напомним, согласно статье 62 Закона о выборах Президента, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Теледебаты транслируются на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины и Первом канале Национальной радиокомпании Украины, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания. Кандидаты на пост Президента Украины принимают участие в теледебатах лично.

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Петр Порошенко, Права, Дебаты, Ролик, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019, Выборы 2019, Российская фирма.
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