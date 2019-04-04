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В НОТУ назвали имя модератора на дебатах Порошенко и Зеленского

В НОТУ назвали имя модератора на дебатах Порошенко и Зеленского
16:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Модератором дебатов между Зеленским и Порошенко может стать журналист Казарин.

Модератором дебатов между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стать журналист Павел Казарин.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.

"Модератором будет Павел Казарин", - сказал Аласания журналистам.

Отмечается, что Павел Казарин – украинский журналист, уроженец Симферополя. Ведущий телеканала ICTV, автор Slon.ru и обозреватель "Крым.Реалии".

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Напомним, 3 апреля кандитат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире.

На ответ Зеленский дал своему сопернику 24 часа. В свою очередь, Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский". В НОТУ заявили о начале переговоров с кандидатами в президенты по организации их дебатов.

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Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Павел Казарин.
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