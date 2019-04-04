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У Порошенко заявляют, что Зеленский избегает независимых алко- и наркообследований

У Порошенко заявляют, что Зеленский избегает независимых алко- и наркообследований
20:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В штабе Порошенко считают, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

В штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко заявляют, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

В сообщении пресс-службы штаба П.Порошенко утверждают, что владелец лаборатории Eurolab, в которой кандидатам в президенты предложили сдать анализы в штабе В.Зеленского, политически ангажирован и симпатизирует В.Зеленскому.

"Делиться анализами со своими симпатиками - безусловное право кандидата Владимира Александровича Зеленского. Но следует принимать во внимание, что владелец лаборатории "Евролаб" Андрей Пальчевский является политически ангажированной "звездой" каналов Виктора Медвечдчука. Кроме того, согласно сообщениям ряда авторитетных украинских СМИ, он открыто выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому. Все это значит, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отобранные для анализа", - говорится в заявлении, обнародованном в соцсети Фейсбук.

"Смысл же медицинской экспертизы заключается в ее объективности, непредвзятости и доверии со стороны общества. Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский", - отмечают в штабе П.Порошенко.

Как сообщалось, вечером 3 апреля кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий, одним из которых было проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

В ночь на 4 апреля П.Порошенко ответил на условия В.Зеленского об участии в дебатах на НСК "Олимпийском": "Стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"

Позже в штабе П.Порошенко заявили, что в 9.00 4 апреля действующий президент ждет В.Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. В штабе подчеркнули, что должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий.

В ответ на это штаб В.Зеленского выступил с предложением кандидатам сдать анализы в независимой лаборатории во избежание фальсификаций, заявив, что лаборатория НСК "Олимпийский" "находится под контролем власти". В штабе пригласили П.Порошенко на 8.00 в частную клинику Eurolab, заявив, что это "абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять".

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Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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