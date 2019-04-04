Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии
АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии
ЕСПЧ передал России жалобы родственников жертв MH17
ЕСПЧ передал России жалобы родственников жертв MH17
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день

Дебаты между Порошенко и Зеленским: Аласания обратился к кандидатам

Дебаты между Порошенко и Зеленским: Аласания обратился к кандидатам
21:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Председатель НОТУ говорит, что дебаты между кандидатами в президенты Украины должны проходить в студии "Общественного" с его модератором.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины, согласно законодательству, должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины с ее модератором и по ее правилам.

Об этом заявил председатель правления НОТУ Зураб Аласания в Facebook.

"Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий "Общественного" будет следующим: "Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя", - отметил он.

Как сообщалось ранее, согласно результатам обработки 100% протоколов ЦИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

В НОТУ назвали имя модератора на дебатах Порошенко и Зеленского

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, на странице "ЗеКоманды" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Зураб Аласания, НОТУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
03 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место
Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место
День в ООС: Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь