Дебаты между Порошенко и Зеленским: Аласания обратился к кандидатам

Новости Украины: Председатель НОТУ говорит, что дебаты между кандидатами в президенты Украины должны проходить в студии "Общественного" с его модератором.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины, согласно законодательству, должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины с ее модератором и по ее правилам.

Об этом заявил председатель правления НОТУ Зураб Аласания в Facebook.

"Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий "Общественного" будет следующим: "Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя", - отметил он.

Как сообщалось ранее, согласно результатам обработки 100% протоколов ЦИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, на странице "ЗеКоманды" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.