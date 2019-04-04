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Президент указом начал отбор кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины

Президент указом начал отбор кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины
22:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Петр Порошенко подписал указ о конкурсном отборе кандидатов на должности судей ЕСПЧ от Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ ”О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины”.

Указ №100/2019 обнародован на сайте главы государства.

Документом постановляется создать и утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

По результатам проведения конкурса конкурсной комиссией формируется список из трех кандидатов, который объявляется в день завершения конкурса и обнародуется не позднее следующего рабочего дня на сайте президента.

Председатель конкурсной комиссии представляет список кандидатов Министерству иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение тестирования участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы и внести в Совет Европы список кандидатов по результатам проведения конкурса.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил правительству Российской Федерации сообщение о жалобах членов семей погибших в катастрофе «Боинга» рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.

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ЕСПЧ, Петр Порошенко, Европейский суд по правам человека.
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