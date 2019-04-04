Президент указом начал отбор кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ ”О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины”.
Указ №100/2019 обнародован на сайте главы государства.
Документом постановляется создать и утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.
По результатам проведения конкурса конкурсной комиссией формируется список из трех кандидатов, который объявляется в день завершения конкурса и обнародуется не позднее следующего рабочего дня на сайте президента.
Председатель конкурсной комиссии представляет список кандидатов Министерству иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы.
Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение тестирования участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы и внести в Совет Европы список кандидатов по результатам проведения конкурса.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил правительству Российской Федерации сообщение о жалобах членов семей погибших в катастрофе «Боинга» рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.