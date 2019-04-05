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Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений

Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений
01:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Арсен Аваков отметил трех кандидатов, которые провели "чистую" кампанию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в кампаниях Анатолия Гриценко, Олега Ляшко и Владимира Зеленского было зафиксировано минимум нарушений. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы закончили первый этап выборов, и там у нас были несколько кандидатов... которые провели абсолютно честную, безупречную кампанию с точки зрения оргвопросов. Я хотел бы этих людей назвать: это Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Владимир Зеленский", - отметил Аваков. Он добавил, что в отношении этих кандидатов "в моих кондуитах минимум нарушений".

В МВД отчитались о нарушениях в день выборов

"Хотя, Олег, правда, отметился потом в день голосования вместе с другими кандидатами – депутатами. Но этим людям нужно отдать должное: они не применяли "схематозы", и это очень важно", - отметил глава МВД.

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Президент, Кандидат, Арсен Аваков, Выборы 2019.
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