Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений

Новости Украины: Арсен Аваков отметил трех кандидатов, которые провели "чистую" кампанию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в кампаниях Анатолия Гриценко, Олега Ляшко и Владимира Зеленского было зафиксировано минимум нарушений. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы закончили первый этап выборов, и там у нас были несколько кандидатов... которые провели абсолютно честную, безупречную кампанию с точки зрения оргвопросов. Я хотел бы этих людей назвать: это Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Владимир Зеленский", - отметил Аваков. Он добавил, что в отношении этих кандидатов "в моих кондуитах минимум нарушений".

"Хотя, Олег, правда, отметился потом в день голосования вместе с другими кандидатами – депутатами. Но этим людям нужно отдать должное: они не применяли "схематозы", и это очень важно", - отметил глава МВД.