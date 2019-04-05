ЦИК сделала заявление о знании украинского языка кандидатами в президенты

Новости Украины: В ЦИК заявили, что кандидат в президенты должен владеть государственным языком, но в законе не указано, что он должен знать его "хорошо.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко сообщил, что в законе Украины "О выборах президента" не указывается, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком, а указывает как необходимое требование к ним владение государственным языком.

По словам Радченко, согласно закону, кандидат обязательно должен владеть украинским языков, но там не прописано, что он должен знать его "хорошо".

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, каким образом проверяется уровень владения кандидатом в президенты Украины государственным языком.

При этом, заместитель главы ЦИК подчеркнул, что в законе не существует каких-либо экзаменов или других процедур, направленных на установление того, владеет ли кандидат на пост главы государства украинским языком "надлежащим образом" или "хорошо".

Отмечается, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.