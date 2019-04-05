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ЦИК сделала заявление о знании украинского языка кандидатами в президенты

ЦИК сделала заявление о знании украинского языка кандидатами в президенты
14:29 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ЦИК заявили, что кандидат в президенты должен владеть государственным языком, но в законе не указано, что он должен знать его "хорошо.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко сообщил, что в законе Украины "О выборах президента" не указывается, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком,  а указывает как необходимое требование к ним владение государственным языком.

По словам Радченко, согласно закону, кандидат обязательно должен владеть украинским языков, но там не прописано, что он должен знать его "хорошо". 

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, каким образом проверяется уровень владения кандидатом в президенты Украины государственным языком.

При этом, заместитель главы ЦИК подчеркнул, что в законе не существует каких-либо экзаменов или других процедур, направленных на установление того, владеет ли кандидат на пост главы государства украинским языком "надлежащим образом" или "хорошо".

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Отмечается, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.

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Закон Украины, Кандидаты в Президенты Украины, ЦИК Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Знание украинского языка.
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