Климкин рассказал о реакции международных партнеров на украинские выборы

Новости Украины: Климкин отметил, что международные партнеры не выдвигали Украине новых условий в связи с выборами президента.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что международные партнеры не выдвигали Украине новых условий в связи с ходом президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил журналистам.

"Наши международные партнеры сказали, что первый тур выборов прошел в соответствии с демократическими стандартами. Это для меня как министра иностранных дел было основным, что мы подтвердили, что свободные и честные выборы в Украине, что традиция свободных и честных выборов не просто сохраняется, а развивается. Как министр иностранных дел я не могу комментировать ход предвыборной кампании", - сказал Климкин.

Также его спросили, были ли международными партнерами Украины озвучены какие-то условия для продолжения дальнейшей поддержки в связи с выборами в нашей стране.

"Никаких условий не было. Я уже разговаривал со многими министрами накануне тех министерских встреч – соответственно "Семерка" и, соответственно встреча НАТО. Никаких условий не озвучивается, все отмечают, что для нас важно - это свободные и честные выборы, и соответственно Украина, которая придерживается своих принципов, придерживается трансатлантических демократических ценностей, идет вперед по пути в Европейский Союз и НАТО. Это единственное, что я слышал. Больше никакие требования не звучали", - сказал Климкин.

При этом он отметил, что все вопросы, которые касаются внутренней политики Украины, кандидатов в президенты и ходе избирательной кампании, комментировать не будет.

"Ход избирательной кампании я не комментирую, избирательной агитацией я не занимаюсь", - подчеркнул Климкин.

Также его спросили, стоит ли ожидать кадровых изменений относительно должности главы МИД, если действующий президент Петр Порошенко не выиграет выборы во втором туре.

"Во-первых, я для себя определил, что я буду делать. Я всегда буду бороться за Украину так, как я её себе представляю. У меня есть свои принципы. А я представляю Украину европейской демократической страной, которая должна быть членом Европейского Союза и НАТО. Это безусловно", - сказал Климкин.

"Во-вторых, вы же видите, что у нас есть вызовы во внешнем измерении, но есть проблемы и во внутренней политике. И вызовы во внешнем измерении можно решить только, если мы решим проблемы во внутренней политике. И в-третьих, я конечно, не буду делать каких-либо заявлений, пока идет избирательная кампания", - добавил Климкин.

Глава МИД заверил, что будет действовать "в соответствии с законом и по совести".