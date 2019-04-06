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У украинского военнопленного моряка Драча умер отец

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У украинского военнопленного моряка Драча умер отец
10:55 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что у украинского военнопленного моряка Андрея Драча умер отец Леонид, у него было больное сердце.

Президент Украины Петр Порошенко у себя на странице в Twitter поделился печальными новостями. У украинского военнопленного моряка Андрея Драча, которого 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ РФ взяли в плен, умер отец.

По словам Порошенко, у Леонида Драча, отца военнопленного моряка, было больной сердце. Он считает, что разлука с сыном, которого Кремль удерживает в заложниках, окончательно подорвала его здоровье.

 

Напомним, 18 марта 2019 года в Городской клинической больнице Москвы был прооперирован украинский моряк Василий Сорока, который был ранен в руку российским пограничниками во время захвата украинских кораблей возле берегов Крыма.

Все военнопленные моряки (Фото: https://www.facebook.com/politZbarazh)

 

Отец украинского моряка Андрея Драча (Фото: 33kanal)

Тогда, в плен попали 24 украинских моряка, трое из них были ранены.

Адвокат военнопленного моряка Сороки сообщил, сколько займет восстановление руки

Сообщается, что из руки раненого украинского военнопленного Сороки врачи звлекли восемь осколков, а сухожилия 2-4 пальцев руки врачам пришлось пересаживать. Адвокат моряка заявил, что врачи в Керчи "Матросской тишине" и "Лефортово" пытались "лечить" невытащенные осколки и рассеченные сухожилия эспандером.

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Отец, Умер, Петр Порошенко, Украинский военнопленный моряк, Андрей Драч.
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