У украинского военнопленного моряка Драча умер отец

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что у украинского военнопленного моряка Андрея Драча умер отец Леонид, у него было больное сердце.

Президент Украины Петр Порошенко у себя на странице в Twitter поделился печальными новостями. У украинского военнопленного моряка Андрея Драча, которого 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ РФ взяли в плен, умер отец.

По словам Порошенко, у Леонида Драча, отца военнопленного моряка, было больной сердце. Он считает, что разлука с сыном, которого Кремль удерживает в заложниках, окончательно подорвала его здоровье.

Сьогодні пішов з життя Леонід Драч - батько полоненого Росією моряка Андрія Драча. У пана Леоніда було хворе серце, а розлука з сином, якого Кремль утримує в заручниках, остаточно підірвало його здоров’я. Вічна пам’ять та глибокі співчуття родині. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.

Напомним, 18 марта 2019 года в Городской клинической больнице Москвы был прооперирован украинский моряк Василий Сорока, который был ранен в руку российским пограничниками во время захвата украинских кораблей возле берегов Крыма.

Все военнопленные моряки (Фото: https://www.facebook.com/politZbarazh)

Отец украинского моряка Андрея Драча (Фото: 33kanal)

Тогда, в плен попали 24 украинских моряка, трое из них были ранены.

Сообщается, что из руки раненого украинского военнопленного Сороки врачи звлекли восемь осколков, а сухожилия 2-4 пальцев руки врачам пришлось пересаживать. Адвокат моряка заявил, что врачи в Керчи "Матросской тишине" и "Лефортово" пытались "лечить" невытащенные осколки и рассеченные сухожилия эспандером.