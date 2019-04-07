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В штабе Зеленского обнародовали антикоррупционную программу

В штабе Зеленского обнародовали антикоррупционную программу
08:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского презентовала программу по борьбе с коррупцией.

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представила избирателям программу по борьбе с коррупцией, которой намерена руководствоваться в случае избрания шоумена на высший государственный пост страны.

"Мы подчеркиваем, что в этой сфере изобретать велосипед не нужно. Давно известно - что надо делать. Просто политической воли никогда не было. Ошибочно надеяться, что насквозь коррумпированная государственная система будет иметь желание лишить себя пищевой базы. Для старых политиков коррупция — это тоже, что вода для рыбы. Старая политическая элита против коррупции — это тоже, что и пчелы против меда", - говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что антикоррупционная система предполагает полную независимость всех структур, отмену депутатской неприкосновенности, обеспечение честного и справедливого судейства при помощи международного Высшего экономического суда. 

У Зеленского подчеркивают важность изменения функций силовых структур, декриминализацию экономики, ужесточение наказания для коррупционеров и рейдеров.

В штабе кандидата предложили перенести государство в смартфон, чтобы максимальное количество услуг, в том числе для бизнеса, можно было получить в электронном виде. Также акцентируется на необходимости учреждения вознаграждения за разоблачение коррупции.

"Инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционных органами", - сказано в сообщении.

Напомним, политик Анатолий Гриценко считает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не готов к этой должности, но "ответственность осознает". Зеленский еще определяется с "президентской" пятеркой кадровых назначений - главами СБУ, ГПУ, Нацбанка, Минобороны и МИД. По словам Гриценко, у кандидата в президенты нет договоренностей с кем-то из нынешних высокопоставленных по сохранению их в должностях или о месте в его команде.

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Владимир Зеленский, Антикоррупционная программа, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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