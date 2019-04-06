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Луганские боевики не допустили к украинским заложникам координатора ОБСЕ

Луганские боевики не допустили к украинским заложникам координатора ОБСЕ
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Луганске боевики не допустили координатора ОБСЕ Тони Фриша к украинским заложникам.

Боевики отказали координатору гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фришу в предоставлении доступа к посещению украинских заложников, содержащихся в Луганском СИЗО, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Сегодня координатор ОБСЕ Т.Фриш посетил тюрьмы в оккупированном городе, боевики отказалась предоставить ему встречу с нашими заложниками Деевым, Иванчуком, Орищуком, на чем настаивала украинская сторона. И позволили посетить только троих других незаконно удерживаемых заложников", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook. Он отметила, что, несмотря на требования украинской стороны, к заложникам ни разу не допускали ни Международный Комитет Красного Креста (МККК), ни ОБСЕ.

"У нас есть все основания для серьезного беспокойства этим фактом и полной изоляцией украинских военных, незаконно удерживаемых оккупантами", - подчеркнула первый вице-спикер. И.Геращенко выразила возмущение действиями РФ, в результате которых украинских военнослужащих и подконтрольных России представителей оккупационной власти держат в ОРДЛО.

Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке

Она отметила, что совместно с представителями Службы безопасности Украины подготовила письма в Министерство иностранных дел Украины и к представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартину Сайдику с протестом относительно недопуска к украинским военнопленных. Также она подчеркнула, что посол Т.Фриш "позволил себе в оккупированном Донецке стать участником съемок антиукраинского пропагандистского видео пророссийскими сепаратистами и РФ".

"Это требует отдельной реакции со стороны украинского МИД", - заключила И.Геращенко.

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Заложники, ОБСЕ, Ирина Геращенко, Тони Фриш.
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