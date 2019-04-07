Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
Одной из главных тем обсуждения глав МИД стран G7 и НАТО была Украина
Главы МИД стран G7 и НАТО обсуждали конфликт Украины и РФ
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык

В ГПСУ объяснили, почему не пустили в Украину лидера союза венгров Румынии

В ГПСУ объяснили, почему не пустили в Украину лидера союза венгров Румынии
12:09 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил, что лидера Демократического союза венгров Румынии не пустили в Украину в пункте пропуска "Тиса".

Лидера Демократического союза венгров Румынии не пустили в Украину в субботу, 6 апреля. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

"Украинские пограничники в субботу, 6 апреля, не пустили на территорию Украины лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена. Относительного данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов Украины о запрете последнему на въезд. Ситуация имела место вчера в 8 утра в пункте пропуска "Тиса", - сказал Слободян.

Как сообщали СМИ, Хунор Келемен на своей странице в Facebook заявил, что он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья". Он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запрет на вьезд, Олег Слободян, Хунор Келемен, Пресс-секретарь ГПСУ, Пункт пропуска тиса, Лидер Демократического союза венгров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
05 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
&quot;Созданы друг для друга&quot;: Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь