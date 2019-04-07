В ГПСУ объяснили, почему не пустили в Украину лидера союза венгров Румынии

Новости Украины: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил, что лидера Демократического союза венгров Румынии не пустили в Украину в пункте пропуска "Тиса".

Лидера Демократического союза венгров Румынии не пустили в Украину в субботу, 6 апреля. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

"Украинские пограничники в субботу, 6 апреля, не пустили на территорию Украины лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена. Относительного данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов Украины о запрете последнему на въезд. Ситуация имела место вчера в 8 утра в пункте пропуска "Тиса", - сказал Слободян.

Как сообщали СМИ, Хунор Келемен на своей странице в Facebook заявил, что он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья". Он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников.