МВД напоминает: Агитация до оглашения результатов первого тура выборов запрещена

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко призвал активистов не проводить любую агитацию до объявления результатов ЦИК, потому что это является нарушением закона. Об этом он отметил в Facebook.
"МВД Украины напоминает: предвыборную агитацию - как "за" так и "против" - закон разрешает на следующий день после официального объявления ЦИК результатов голосования в первом туре президентских выборов 2019. Поскольку такого объявления еще не было - не нарушайте закон и выполняйте законные требования правоохранителей", - отметил Шевченко.
"Только что на Майдане Незалежности полиция задержала активиста движения "Відсіч" Leo Ovcharenko, который стоял у нашей палатки и успел раздать одну листовку с фактажем о Зеленском. Никаких призывов голосовать "за" или "против" листовка не содержит - следовательно, не нарушает избирательного законодательства" , - говорилось в сообщении.
Как сообщалось, движение "Відсіч" заявило, что в центре Киев 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в Президенты Украины Владимире Зеленском.