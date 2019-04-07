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Порошенко: Увольнение Гордеева является не последним решением по делу Гандзюк

Порошенко: Увольнение Гордеева является не последним решением по делу Гандзюк
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко на встрече с активистами заявил, что подпишет заявление об отставке главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Петр Порошенко заверил активистов, что его будущее согласование заявления Андрея Гордеева об освобождении от должности председателя Херсонской ОГА будет не последним решением по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. Об этом активисты после встречи с главой государства сообщили на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" были у Президента на закрытой встрече без СМИ, диктофонов и мобильной техники. Мы узнали от господина Порошенко, что в этом деле Президент и активисты на одной стороне. Мы узнали, что активисты борются за справедливость и Президент с уважением относится к их борьбе. Мы узнали от господина Порошенко, что заявление Андрея Гордеева об освобождении от должности председателя Херсонской ОГА будет подписано Президентом", - отмечается в сообщении.

Глава государства также пообещал активистам, что согласование заявления на увольнение Гордеева "не последнее решение по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк".

Как сообщалось, отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк заявил на заседании Временной следственной комиссии ВР, что подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Алексей Левин (Москаль) якобы сотрудничает с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангер, а также председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

Гордеев отбросил обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты.

Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил, почему решил подать в отставку

Сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 30% тела женщины. Она перенесла несколько операций. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла. 11 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

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Петр Порошенко, Андрей Гордеев, Глава Херсонской ОГА, Подпишет заявление об отставке, Убийство Кати Гандзюк.
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