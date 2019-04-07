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МИД Венгрии вызвало посла Украины

МИД Венгрии вызвало посла Украины
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета въезда лидеру союза венгров Румынии.

МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета въезда лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

Во время разговора с послом пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал шаг украинской власти неприемлемым и антивенгерским.

"Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг", - сообщили в МИД Венгрии.

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Как известно, в субботу Хунор Келемен пытался пересечь границу Украины, однако пограничники его не пропустили из-за поручения одного из правоохранительных ведомств Украины.

По его словам, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья". Келемен заявил, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года.

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Венгрия, МИД Венгрии, Любовь Непоп, Тамаш Менцер, Хунор Келемен, RMDSZ.
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