Новости Украины: Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета въезда лидеру союза венгров Румынии.

МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета въезда лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

Во время разговора с послом пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал шаг украинской власти неприемлемым и антивенгерским.

"Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг", - сообщили в МИД Венгрии.

Как известно, в субботу Хунор Келемен пытался пересечь границу Украины, однако пограничники его не пропустили из-за поручения одного из правоохранительных ведомств Украины.

По его словам, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья". Келемен заявил, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года.