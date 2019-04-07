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Второй тур выборов: Украинцы с сегодняшнего дня могут сменить место голосования

Второй тур выборов: Украинцы с сегодняшнего дня могут сменить место голосования
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: С сегодняшнего дня украинцы могут изменить место голосования

Граждане Украины имеют возможность с сегодняшнего дня изменить место голосования. Отделы ведения Государственного реестра избирателей будут работать в выходные для того, чтобы все желающие имели возможность изменить место голосования.

Об этом во время брифинга сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает корреспондент Укринформа.

"С сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность изменять место голосования. И это также одна из причин, почему мы старались как можно скорее, не теряя уровня профессионализма и усердия, осмотреть все документы и выйти на итоги голосования", - сказала она.

ЦИК объявила окончательные результаты голосования первого тура выборов

На вопрос корреспондента агентства, будут ли работать отделы реестра избирателей в усиленном режиме во избежание очередей, Слипачук добавила, что отделы будут работать в выходные.

"Точно будут в выходные работать отделы. Более того, мы также обратились в Государственную миграционную службу для того, чтобы они синхронизировали свою работу с нашей, чтобы тоже была возможность чередования их сотрудников", - сказала она.

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ЦИК, Второй тур, Выборы 2019, Татьяна Слипачук.
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