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В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко

В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко
09:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: Официальные дебаты кандидатов должны состояться в студии Общественного.

Официальные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко за средства государственного бюджета должны проводиться в студии Общественного.

Это подтверждает постановление ЦИК от 5 мая 2014 года, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

 Так, в требованиях к месту проведения дебатов изменилась разве что адрес студии.

"Там только указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас – Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством",– подчеркнула она.

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Председатель ЦИК подчеркнула, средства на проведение дебатов за счет государственного бюджета были заложены еще в 2018 году.

"Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК. Безусловно, эти средства были заложены еще в 2018 году. Это часть избирательного процесса", – пояснила Слипачук.

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Отметим, в штабе Владимира Зеленского заявили, что уже ведут активные переговоры с Общественным относительно проведения теледебатов между кандидатами в президенты. Глава Общественного Зураб Аласания якобы сказал, что готов провести дебаты где угодно, "хоть на Марсе".

Со своей стороны, в Общественном отметили: расходы на теледебаты между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут обойтись в один миллион долларов. Также представители вещателя пообещали провести жесткие дебат

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Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Второй тур, Выборы 2019.
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