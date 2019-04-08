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Стало известно о месте нахождения заключенного РФ Шумкова

Стало известно о месте нахождения заключенного РФ Шумкова
10:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Украинский военнослужащий Александр Шумков, приговоренный к четырем годам каторги, находится в штрафном изоляторе исправительной колонии города Торжок.

Узник Кремля херсонец Александр Шумков, которого российский суд приговорил к четырем годам общего режима за участие в "Правом секторе", ныне находится в штрафном изоляторе исправительной колонии города Торжок. Об этом в Facebook сообщила тетя Александра - Людмила Шумкова.

 

"Благодаря волонтерам российской правозащитной организации удалось узнать, что Шумков Александр Сергеевич находится в ИК4 г. Торжок. Ныне в ШИЗО. С карантина сразу был переведен в штрафной изолятор. А наши чиновники из МИД и офиса Омбудсмена до сих пор присылают письма, что он находится в СИЗО Брянска", - написала Шумкова.

В разговоре с корреспондентом агентства она сообщила, что ныне больше информации о том, что точно произошло и почему Александр попал в штрафной изолятор, нет. У него никто не был - ни родственники, ни представители консульства.

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Как ранее сообщалось, 4 декабря в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову - его приговорили к четырем годам общего режима. В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины. Родные Александра намерены обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд. В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.

Позднее стало известно, что Александра Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.

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Исправительная колония, Российский суд, Александр Шумков, торжок.
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