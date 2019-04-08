Пленный моряк Гриценко рассказал Миятович об условиях содержания в СИЗО

Новости Украины: Украинский военнопленный моряк Денис Гриценко пообщался на английском языке с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович и пожаловался на условия содержания.

Руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook рассказал, что украинский военнопленный моряк Денис Гриценко около 10 минут пообщался с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович на английском языке, в частности рассказал ей о состоянии своего здоровья и пожаловался на то, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими и телефонных переговоров. Кроме того, Гриценко попросил Миятович особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных.

По словам Полозова, разговор украинского военнопленного на английском языке с комиссаром Совета Европы не понравился российскому полномоченному по правам человека Татяне Москальковой, которая тоже присутствовала вместе с переводчиком. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал Миятович.

Также, Гриценко рассказал, что работа цензоров, просматривающих переписку заключенных, неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца. По информации военнопленного, Москалькова и Миятович также посетили некоторых других военнопленных моряков.

Все военнопленные моряки (Фото: https://www.facebook.com/politZbarazh)

Полозов также поделился подробностями проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, которой подвергся Денис Гриценко и еще несколько украинских военнопленных моряков.

Сообщается, что Гриценко подробно рассказал, что его и вместе с военнопленными из его судебной четверки - Андреем Драчом, Вячеславом Зинченко и Михаилом Власюком возили весь день сначала в институт Сербского, а потом в Бутырку на сборку, где он находился несколько часов, а потом пересаживали в другой автозак. На экспертизе Гриценко воспользовался рекомендациями защитников и не растерялся, обнаружив, что экспертиза проходит в их отсутствие, добавил адвокат.