В Верховной Раде могут не принять закон о языке до второго тура

Новости Украины: Закон об украинском языке снова оттягивают в рассмотрении, считает писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

На своей странице в соцсети она рассказала о ситуации, которая создалась вокруг рассмотрения закона об украинском языке. Так, согласно ее сообщению, Княжицкий поделился с ней этой информацией.

Сама Лариса Ницой при этом негодует. "Княжицкий в Комитете два месяца правил законопроект, а потом вместо того, чтобы вынести исправленный документ, вынес в сессионную залу те же две тысячи правок", - пишет она. По мнению общественного деятеля, следовало бы рассматривать уже поправленный закон, а не правки к нему.

Кроме этого Лариса Николаевна предположила, что затягивание рассмотрение закона позволяет удержать Княжицкого в кругу влиятельных депутатов. Но такие действия, по мнению писательницы, лишь политические игры.

Сам Николай Княжицкий, председатель комитета по вопросам культуры и духовности ВРУ, объясняет, что депутаты в данный момент заняты выборами. Голосов для принятия правок к закону о языке может не хватить, поскольку не будет присутствовать на заседании достаточное количество чиновников.