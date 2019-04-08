Полиция объявила в розыск владельца "Агроинвестгруп" и его сына

Новости Украины: Национальная полиция объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгруп" Николая Кучеренко и его сына Виталия.

Национальная полиция Украины объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгрупп" Николая Кучеренко и его сына Виталия, свидетельствуют данные на сайте розыска Министерства внутренних дел.

По данным на сайте МВД, суд разрешил задержать Н.Кучеренко и В.Кучеренко с целью привода.

Согласно сообщению, обоих Кучеренко разыскивают в связи с присвоением и растратой чужого имущества. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

По данным в едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгрупп" подал ряд аграрных компаний, в частности, международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта Вилмар", "Греин Экспорт", банки ТАСкомбанк и Райфайзен Банк Аваль.

Как сообщалось, "Аграрный фонд" 1 февраля инициировал досудебное расследование о вероятном хищении зерна стоимостью 200 млн грн. Сотрудников "Аграрного фонда" 1 февраля не допустили на шесть элеваторов "Агроинвестгрупп", с которой ПАО имеет договор на хранение пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а руководство компании не выходило на связь.

По предварительным подсчетам, потери контрагентов от действий "Агроинвестгрупп" составляют $120-200 млн.

Группа компаний "Агроинвестгрупп" обрабатывает около 30 тыс. га земель в Одесской области. Владельцем холдинга является Николай Кучеренко, директором – Андрей Федянин.