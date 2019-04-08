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На выборах в Украине принимало участие рекордное количество наблюдателей

На выборах в Украине принимало участие рекордное количество наблюдателей
12:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Во время выборов в Украине работало рекордное количество международных наблюдателей из многих стран мира - включая США, Польшу и Францию.

Во время первого тура выборов президента в Украине работало рекордное количество международных наблюдателей из многих стран мира - включая США, Польшу и Францию. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"На президентских выборах 2019 принимало участие рекордное количество международных наблюдателей - от 139 общественных организаций было зарегистрировано 94 000 583 представителей - это мы говорим о гражданах Украины, которые работали наблюдателями на выборах первого тура, официальных наблюдателей от иностранных государств - 187. Больше всего из США, Польши, Франции", - отметила Геращенко.

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По ее словам, в Украине на выборах работали представители известных организаций, включая ПАСЕ, Европарламент и тому подобное. При этом она добавила, что международные наблюдатели отметили высокие стандарты проведения выборов президента в Украине. Аккредитованные международные наблюдатели не будут перерегистрироваться для участия во втором туре президентских выборов в Украине. 

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Ирина Геращенко, Общественные организации, Международные наблюдатели, Выборы 2019.
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