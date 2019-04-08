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Президент отстранил от должности главу Одесской ОГА

Президент отстранил от должности главу Одесской ОГА
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Степанов отстранен от должности главы Одесской облгосадминистрации, ври.о. главы ОГА назначен его первый зам Паращенко.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской областной государственной администрации.

"Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности главы Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа № 107/2019, датированным 6 апрели и обнародованном на сайте главы Украинского государства в понедельник.

Другим своим указом П.Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - говорится в указе №108/2019, также датированном 6 апреля и обнародованном в понедельник.

Принято решение об отставке главы Одесской областной госадминистрации Степанова

С.Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. В 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "правоведение". В 2010 году избран депутатом Одесского облсовета по мажоритарному округу Арцизского района. В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета 7 созыва. Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА.

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Петр Порошенко, Максим Степанов, Глава ОГА, Одесская ОГА.
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