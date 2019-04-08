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Это не 95-квартал: на заседании Рады между Геращенко и Куприем случился конфликт

Это не 95-квартал: на заседании Рады между Геращенко и Куприем случился конфликт
13:07 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Народный депутат Виталий Куприй во время Согласительного совета заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы "фальсифицирует результаты выборов".

На заседании Согласительного совета Верховной Рады произошел конфликт между первым вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко и народным депутатом Виталием Куприем.

Отмечается, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Ирине Геращенко  провести заседание Согласительного совета, поскольку сам он находится в Катаре, где принимает участие в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Во время того, как Геращенко стала зачитывать план работы парламента на текущую пленарную неделю, Куприй перебил ее с требованием дать ему выступить.  В частности, Куприй заявлял, что Президент Петр Порошенко якобы "фальсифицирует результаты выборов". При этом, во время ссоры микрофоны народных депутатов периодически отключались.

После того, как депутаты закончили выяснение отношений, Геращенко отметила, что это не "95-ый квартал", а Верховная Рада и попросила Виталия Куприя занять свое место. Геращенко подчеркнула, что избиратели ожидают от политиков соблюдения европейских принципов.

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Первый вице-спикер ВР отметила, что на сегодняшний день все избиратели ожидают от политиков - и тех, которые представлены сегодня в парламенте, и тех, которые недавно пришли в политику соблюдать европейские принципы. Она отметила. что ей очень жаль из-за того, что команда, которая претендует сегодня на новизну в украинской политике, начинает с хаоса, скандала и тому подобное. После этого, работа Согласительного совета продолжилась в обычном режиме.

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Верховная Рада, Ирина Геращенко, Конфликт, Согласительный совет, Виталий Куприй, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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