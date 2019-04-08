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Лукашенко дал прогноз на итоги второго тура выборов в Украине

Лукашенко дал прогноз на итоги второго тура выборов в Украине
14:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Лукашенко выразил мнение, что эти выборы выиграет Порошенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что на президентских выборах в Украине 21 апреля победит ныне действующий лидер страны Петр Порошенко.

Об этом он заявил в интервью Анадолу, сообщает БЕЛТА.

"После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов.

По его словам, если некоторые украинцы считают, что ни один из кандидатов не подходит на пост нового президента Украины, то необходимы повторные выборы.

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Как сообщалось, в Украине 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Согласно их результатам во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила о втором туре выборов Президента Украины, который состоится 21 апреля.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Второй тур, Выборы 2019.
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