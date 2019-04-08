Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде

Новости Украины: Экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй рассказал, что хотел объявить о создании в Верховной Раде межфракционного объединения "За Зеленского".

Бывший кандидат в президенты Украины, народный депутат Виталий Куприй рассказал, что просил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко на заседании согласительного совета в понедельник, 8 апреля, дать ему слово для "очень важного для страны объявления".

По его словам, он хотел объявить о создании в Верховной Раде межфракционного объединения "За Зеленского". Однако, Геращенко выключила микрофон, поэтому со слов Куприя можно было только услышать, его слова о том, что Президент Украины Петр Порошенко якобы "фальсифицирует результаты выборов".

При этом, во время ссоры микрофоны народных депутатов периодически отключались.

В комментарии журналистам Куприй рассказал, что озвучил заявление о создании межфракционного депутатского объединения за "следующего президента Зеленского".

Он рассказал, что соответствующие документы уже были поданы в канцелярию на имя спикера Верховной Рады Андрея Парубия и во вторник, 9 апреля, их официально должны объявить.

Куприй рассказал об имеющихся подозрениях, что их могут не объявить, поэтому он решил во всеуслышание заявить, чтобы они никуда не делись. По его словам, к этому объединению уже "присоединились несколько депутатов", однако их фамилии, или хотя бы хоть количество, назвать отказался.

Одной из причин, он назвал то, что переговоры продолжаются и количество членов постоянно растет. Целью создания этого объединения является "показать обществу, что в парламенте есть люди, которые не подконтрольны Петру Порошенко, которые против узурпации власти, против фальсификации".