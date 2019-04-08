Глава ВККС рассказал о реакции ЕС на усилия Украины по созданию Антикоррсуда

Новости Украины: ЕС положительно оценивает усилия Украины по формированию Антикоррупционного суда.

Европейская сторона положительно оценивает усилия Украины по формированию Высшего антикоррупционного суда, с соблюдением определенных временных рамок и в полном соответствии с украинским законодательством.

Об этом в понедельник, 8 апреля в Брюсселе во время встречи с журналистами заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, который находится в Бельгии с рабочим визитом в составе делегации украинских юристов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Европейская сторона не выдвигает нам никаких претензий. Все мероприятия по проведению конкурса на должность судей Высшего антикоррупционного суда были осуществлены не только вовремя, но и в соответствии с нормами украинского действующего законодательства, прежде всего, с законом о Высшем антикоррупционном суде. Все было абсолютно прозрачно. Могу сказать, что мы получили много хороших комментариев от наших европейских коллег, в частности, от членов общественного совета международных экспертов, которые участвовали вместе с нами в этом конкурсе и оценивали, соответствуют ли кандидаты принципам добропорядочности и профессионализма ", - сказал Козьяков.

Он отметил, что в этом контексте можно говорить даже об определенных рекордах, которые были установлены в Украине. На каждую судейскую должность приходилось по десять кандидатов. Международным экспертам были предоставлены практически все материалы, содержащиеся в досье кандидатов - всего 42 тысячи страниц документов на украинском языке.

"Мы работали по 19 часов в сутки вместе, и мы сделали вовремя. Наши рекомендации были приняты 6 марта и переданы в Высший совет правосудия. Высший совет правосудия принял соответствующие решения и передала документ Президенту Украины для подписания указа. Уверен, что в ближайшие дни Президент издаст указы, и сразу суд может собираться вместе для решения других процедурных вещей, например, избрать председателя суда. Для этого вероятно, потребуется еще несколько недель, хотя закон для таких организационных мероприятий дает месяц", - сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Он напомнил, что всего было отобрано 38 судей Высшего антикоррупционного суда и апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Для того, чтобы эти структуры эффективно работали, должен быть сформирован аппарат суда, где также должны работать десятки добропорядочных и талантливых людей.

"Как мы видим, у многих наших соседей с судебной властью происходит много вещей, которые трудно объяснить. Не критикуя то, что происходит за пределами наших границ, хочу заметить: в Украине, при этом идет очень серьезное движение вперед. Эти вещи пока исключительно положительно комментируют наши европейские коллеги ", - отметил Козьяков.