Проверкам на полиграфе быть: Кабмин одобрил планы по реформе ОПК

Новости Украины: Кабмин одобрил применение полиграфа для проверки руководства Укроборонпрома.

Правительство одобрило план реформирования оборонно-промышленного комплекса путем внедрения проверки коррупционных рисков в деятельности руководства концерна "Укроборонпром" и других предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Речь идет о возможности использования специальных устройств - полиграфов - для проведения таких проверок", - говорится в сообщении.

Как отмечается в решении Кабинета министров, оно принято во исполнение указа Президента Украины №79, вводящего в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

План мероприятий пока предусматривает также привлечения специалистов стран-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома", проведение осмотра структуры ОПК страны, проведение аудита "Укроборонпрома" с участием международных экспертов и тому подобное.