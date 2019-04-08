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Проверкам на полиграфе быть: Кабмин одобрил планы по реформе ОПК

Проверкам на полиграфе быть: Кабмин одобрил планы по реформе ОПК
21:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Кабмин одобрил применение полиграфа для проверки руководства Укроборонпрома.

Правительство одобрило план реформирования оборонно-промышленного комплекса путем внедрения проверки коррупционных рисков в деятельности руководства концерна "Укроборонпром" и других предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Речь идет о возможности использования специальных устройств - полиграфов - для проведения таких проверок", - говорится в сообщении.

Как отмечается в решении Кабинета министров, оно принято во исполнение указа Президента Украины №79, вводящего в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

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План мероприятий пока предусматривает также привлечения специалистов стран-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома", проведение осмотра структуры ОПК страны, проведение аудита "Укроборонпрома" с участием международных экспертов и тому подобное.

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Кабмин, Укроборонпром, Полиграф, ОПК.
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