Порошенко готов поддержать закон об импичменте

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность обсудить законопроект об импичменте президента и выступает за его принятие.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обсуждать законопроект об импичменте президента и выступает за его принятие в "компромиссной" редакции. Об этом Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я твердо убежден, что этот закон нужен, так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать, как ответственность президента в случае нарушения им Конституции и совершения преступления", - заявил он.

Порошенко выразил готовность обсудить соответствующий законопроект и "принимать объективную, сбалансированную, компромиссную версию".

"После принятия Конституции в 96-м году 23 года мы даже не приблизились к этому закону, и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", - заявил он.

Как сообщалось ранее, второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.