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Порошенко готов поддержать закон об импичменте

Порошенко готов поддержать закон об импичменте
09:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность обсудить законопроект об импичменте президента и выступает за его принятие.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обсуждать законопроект об импичменте президента и выступает за его принятие в "компромиссной" редакции. Об этом Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. 

"Я твердо убежден, что этот закон нужен, так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать, как ответственность президента в случае нарушения им Конституции и совершения преступления", - заявил он.

Порошенко выразил готовность обсудить соответствующий законопроект и "принимать объективную, сбалансированную, компромиссную версию".

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"После принятия Конституции в 96-м году 23 года мы даже не приблизились к этому закону, и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", - заявил он.

Как сообщалось ранее, второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

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Конституция Украины, Законопроект, Импичмент, Петр Порошенко, Президент Украины.
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