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НАБУ: О подозрении сообщено 158 лицам в более 700 производствах

НАБУ: О подозрении сообщено 158 лицам в более 700 производствах
11:14 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: nabu.gov.ua

Новости Украины: По состоянию на 31 марта 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют 724 уголовных производств.

Национальное антикоррупционное бюро по состоянию на март 2019 года расследует 724 уголовных производства в рамках которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, отмечается, что в марте подозреваемыми стали 9 участников коррупционной схемы по хищению особо ценной земли в Киево-Святошинском районе (пригород Киева).

"Речь идет о должностных лицах Национальной академии аграрных наук Украины, Госземагентства в Киевской области и сотруднике Службы безопасности Украины", — отметили в НАБУ.

В другом производстве детективы НАБУ подозревают пятерых человек в растрате 2,225 млн долларов (55,5 млн грн) "Спецтехноэкспорт".

"Среди них — действующий руководитель госкомпании и ряд бывших должностных лиц этого же учреждения", — отмечается в сообщении.

Также в марте сообщено о подозрении о внесении недостоверной информации в электронные декларации в 2015 и 2016 годах руководителю одесской мэрии, который имеет статус обвиняемого по так называемому делу завода "Краян".

Кроме того, сообщили в нацбюро, статус подозреваемых получили двое судей — из Одессы и из Закарпатья, которых детективы НАБУ уличили в получении неправомерной выгоды.

Как сообщили в НАБУ, на сегодняшний день завершено расследование ряда резонансных уголовных производств. В частности, речь идет о фактах:

Причинении убытков на более чем 13 млн грн госпредприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", который входит в состав концерна "Укроборонпром" (ч.2. ст.364 УК Украины);

САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в оборонпроме

завладение шестью земельными участками в столице стоимостью более 2,5 млн грн депутатом Киевского городского совета, экс-секретарем земельной комиссии (ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст.358 УК Украины);

получения неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл тремя сотрудниками Главного управления Национальной полиции в городе Киеве (ч.4. Ст.368 УК Украины).

"Сейчас подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами следствия. После этого обвинительные акты направят в суд", — резюмировали в НАБУ.

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Прокуратура, НАБУ, Подозрения, Уголовные производства.
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