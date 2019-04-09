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Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского

Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
18:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава украинского правительства Владимир Гройсман считает, что бывшему министру финансов еще предстоит работать над своими профессиональными качествами.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что профессиональные способности экс-министра финансов Александра Данилюка вряд ли могут быть полезны для руководства страны.

Об этом он сказал в интервью "Прямому", сообщает корреспондент.

"Что касается Данилюка, то должен сказать, что ему еще надо работать много над своими профессиональными качествами, чтобы стать человеком, который может что-то кому-то советовать. Думаю, что а предыдущих должностях он не справился, хотя он в свое время советовал и Виктору Януковичу, и Петру Порошенко, сейчас ищет кому бы посоветовать. Считаю, что его способности вряд ли могут быть полезны для профессиональных людей. Я уверен, что кто бы сколько не советовал, важно, кто будет выполнять, работать над воплощением проектов. Все зависит от первого лица, от того, кто может принимать решения и их реализовывать", - сказал Гройсман.

Гройсман сообщил о стратегической цели правительства

В то же время он вспомнил и о нынешнем советнике Зеленского Абромавичюсе. "Я был Председателем Верховной Рады, а Абромавичюс был министром экономики. Мы нормально работали", - сказал Премьер-министр.

Глава правительства также прокомментировал ситуацию относительно целесообразности проведения дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский". "Мнений много, где проводить дебаты, как это делать. Дискуссия между кандидатами - это демократическая практика. Это нормально проводить дебаты. Тем более, что этого требует законодательство. Думаю, здесь нет другого ответа", - сказал Гройсман.

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Министр финансов, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, Команда Зеленского.
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