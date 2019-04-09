Главный раввин попросил ЦИК продлить работу части участков в день выборов

Новости Украины: Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха.

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой продлить работу некоторых избирательных участков в день второго тура выборов президента Украины в связи с Песахом.

"В связи с тем, что второй тур выборов президента Украины приходится на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена какая-либо работа до восхода звезд, и с целью предоставления гражданам, которые исповедуют иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права, прошу 21 апреля 2019 года продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в письме главного раввина к руководству ЦИК, фотокопия которого опубликована на его странице в Фейсбуке.

В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы, 27 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля.