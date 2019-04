Министр молодежи и спорта встретился с представителем генсека ООН

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов встретился в Нью-Йорке с представителем генерального секретаря ООН по вопросам молодежи Джаятмой Викраманаяке.

Об этом Джаятма Викраманаяке написала в Twitter, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всегда рада встретиться с Игорем Ждановым, министром молодежи и спорта Украины и его заместителем, чтобы обсудить, как развивается молодежная политика в Украине", - отметила она.

Always a pleasure meeting H.E Igor Zhdanov, Minister and Deputy Minister of Youth and Sports @UKRinUN, discussing how youth issues are advancing in Ukraine! #Youth2030 pic.twitter.com/zj8QEJmFyE

— UN Youth Envoy (@UNYouthEnvoy) 9 апреля 2019 г.