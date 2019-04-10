Министр молодежи и спорта встретился с представителем генсека ООН

Новости Украины: Жданов в Нью-Йорке встретился с представителем генсека ООН по вопросам молодежи.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов встретился в Нью-Йорке с представителем генерального секретаря ООН по вопросам молодежи Джаятмой Викраманаяке.

Об этом Джаятма Викраманаяке написала в Twitter, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всегда рада встретиться с Игорем Ждановым, министром молодежи и спорта Украины и его заместителем, чтобы обсудить, как развивается молодежная политика в Украине", - отметила она.

Always a pleasure meeting H.E Igor Zhdanov, Minister and Deputy Minister of Youth and Sports @UKRinUN, discussing how youth issues are advancing in Ukraine! #Youth2030 pic.twitter.com/zj8QEJmFyE — UN Youth Envoy (@UNYouthEnvoy) 9 апреля 2019 г.

По информации Постоянного представительства Украины при ООН, на встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщал Укринформ, 8-9 апреля 2019 года Молодежный форум ЭКОСОС собрал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке рекордное количество - более тысячи - активистов, делегатов и чиновников со всего мира для обсуждения плана действий "Молодежь-2030", являющегося частью Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

В этом году форум посвящен теме "Молодежь: полномочная, вовлеченная и равная". Украинскую делегацию возглавляет министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Он уже принял участие в интерактивном "круглом столе" на тему "Инвестирование в развитие молодежи: финансирование и другие средства имплементации", в рамках которого проинформировал о путях развития молодежной политики в Украине.