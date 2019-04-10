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Два нардепа выходят из "Самопомичи"

Два нардепа выходят из "Самопомичи"
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народные депутаты Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич".

Народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые в 2014 году были выбраны в Верховную Раду по спискам партии "Объединение "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии

"Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции "Самопомич"", - сообщает пресс-служба партии на странице в соцсети Фейсбук в среду.

На странице в соцсети также обнародована фотография заявления Е.Соболева о прекращении членства в партии датированного 9 апреля.

Сам нардеп на своей персональной странице в Фейсбук сообщил, что выходит из партии, но не покидает фракцию "Самопомич".

"Я не ухожу из фракции "Самопомич". Мы были выбраны после Евромайдана как объединение четырех сообществ: представителей львовского самоуправления, батальона "Донбасс", "Реанимационного пакета реформ" и молодой инициативы "Воля", которая задумывалась как проект привлечения в политику людей, которые показали себя в общественном активизме. В парламенте большинство из нас не скурвились, приняли активное участие в создании законов для противодействия коррупции, признания России оккупантом, усиления местного самоуправления и распространении украинской культуры. Мы обязаны отстаивать эти позиции до завершения полномочий, которые нам делегировали вы", - пояснил парламентарий.

В то же время он указал, что не будет баллотироваться с партией "Самопомич" на следующие парламентские выборы в связи с идеологическими расхождениями с руководством партии.

"В частности, как отстаивать интересы людей, в том числе на улице; и с какой скоростью и какими методами очищаться от тех, кто не выдерживает давления и соблазнов. Считаю порядочным сообщить об этом сегодня, чтобы у партии было время подготовиться к следующей кампании без меня", - сказал Е.Соболев.

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Он подтвердил, что подал заявление о сложении полномочий члена политсовета, члена провода и члена партии "Самопомочи".

Е.Соболев также указал, что не намерен сотрудничать ни с действующим президентом Украины Петром Порошенко, ни с кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским, и планирует продолжить свою деятельность в новой политической силе, "которую предложит творить на принципах открытости, действенности и добропорядочности".

Как сообщалось, 9 апреля мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый сообщил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию "Самопомочи" и примкнет к другим политическим силам.

По его словам, "Самопомич" ждет внутренняя перегруппировка. "Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", - отметил А.Садовый.

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Верховная Рада, Самопомич, Егор Соболев, Семен Семенченко.
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