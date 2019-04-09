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В Раде появилось депутатское объединение "За Зеленского" из одного депутата

В Раде появилось депутатское объединение "За Зеленского" из одного депутата
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: В Верховной Раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Зеленского", состоящее из одного нардепа.

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатской объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.", которое возглавил внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

Соответствующее объявление сделал председатель парламента Андрей Парубий на пленарном заседании во вторник.

Спикер отметил, что кроме В.Куприя в составе объединения нет других народных депутатов.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

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Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и 5 апреля сдал только кровь в частную лабораторию "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Виталий Куприй, За Зеленского.
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