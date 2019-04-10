Решение по делу Корбана: суд обнародовал материалы

Новости Украины: В Верховном суде вынесли решение отклонить кассационную жалобу Геннадия Корбана, который требует опровергнуть информацию о его якобы преступной деятельности.

Геннадий Корбан подал иск на представителей Генеральной прокуратуры и СБУ за распространение недостоверной информации о нем и его деятельности.

Так, бизнесмен считает, что обвинения со стороны силовых структур негативно влияет на его деловую репутацию и честь. Поводом для иска стал брифинг, состоявшийся в 2015 году, в котором приняли участие представители обеих ведомств. Тогда открыто заявили, что политик и бывший лидер партии "Укроп" на самом деле возглавляет преступную группировку. Также он незаконно присвоил примерно 40 миллионов гривен, направленных изначально на помощь бойцам в зоне АТО.

Уточняется, что заявление истца мотивировано его известностью в политических и бизнес-кругах Украины. А озвученная сотрудниками силовых структур информация притягивает его к нарушениям и противозаконным действиям, не имея для этого приговора или других официальных правовых оснований.

Бывший губернатор Днепропетровской области считает, что озвученные данные ведомств являются неправдой, и пробовал через суд добиться публичного опровержения сказанного прокуратурой и СБУ на брифинге. Кассационный гражданский суд Верхового Суда отклонил иск Корбана и поставил точку в споре. Постановление Апелляционного суда Киева от 4 апреля оставило без изменений решение суда первой инстанции.