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Решение по делу Корбана: суд обнародовал материалы

Решение по делу Корбана: суд обнародовал материалы
11:58 Сегодня Телеграф www.unian.ua

Новости Украины: В Верховном суде вынесли решение отклонить кассационную жалобу Геннадия Корбана, который требует опровергнуть информацию о его якобы преступной деятельности.

Геннадий Корбан подал иск на представителей Генеральной прокуратуры и СБУ за распространение недостоверной информации о нем и его деятельности.

Так, бизнесмен считает, что обвинения со стороны силовых структур негативно влияет на его деловую репутацию и честь. Поводом для иска стал брифинг, состоявшийся в 2015 году, в котором приняли участие представители обеих ведомств. Тогда открыто заявили, что политик и бывший лидер партии "Укроп" на самом деле возглавляет преступную группировку. Также он незаконно присвоил примерно 40 миллионов гривен, направленных изначально на помощь бойцам в зоне АТО.

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Уточняется, что заявление истца мотивировано его известностью в политических и бизнес-кругах Украины. А озвученная сотрудниками силовых структур информация притягивает его к нарушениям и противозаконным действиям, не имея для этого приговора или других официальных правовых оснований.

Бывший губернатор Днепропетровской области считает, что озвученные данные ведомств являются неправдой, и пробовал через суд добиться публичного опровержения сказанного прокуратурой и СБУ на брифинге. Кассационный гражданский суд Верхового Суда отклонил иск Корбана и поставил точку в споре. Постановление Апелляционного суда Киева от 4 апреля оставило без изменений решение суда первой инстанции.

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Киев, СБУ, Прокуратура, Суд, Опровержение, Дело, Информация, Апелляция, Решение, Брифинг, Кернес, Кассация.
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