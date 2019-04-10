Роман Насиров будет судиться с Кабмином

Новости Украины: Роман Насиров подал иск на правительство из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Бывший председатель ГФС Роман Насиров судится с Кабмином из-за объявления конкурсов на должности руководителей таможенной и налоговой служб.

Соответствующая информация обнародована на сайте Окружного админсуда Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету министров Украины относительно объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными Распоряжения КМУ "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".

Ныне суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщалось, в марте 2019 года Кабинет министров принял решение относительно объявления конкурса на должности главы Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы. Конкурс будет проведен 16 апреля 2019 года.

Как известно, 18 декабря 2018 года Кабмин постановил образовать Государственную налоговую службу Украины и Государственную таможенную службу Украины, реорганизовав Государственную фискальную службу путем деления.

Ранее Окружной админсуд Киева открыл производство по иску экс-главы ГФС Украины Романа Насирова к министру юстиции по организации выполнения запроса суда об аресте средств за пределами Украины. В феврале 2019 года Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте почти 300 тыс. долларов, которые находились на британских счетах экс-главы ГФС Украины.