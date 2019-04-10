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В Раде предложение "включить мозги" в зале поддержал 21 нардеп

В Раде предложение "включить мозги" в зале поддержал 21 нардеп
13:19 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко поставила на голосование предложение "включить мозги" в сессионном зале, 21 депутат проголосовал "за".

Во время рассмотрения законопроекта о функционировании украинского языка как государственного в Верховной Раде в среду, 10 апреля, произошла словесная перепалка, в ходе которой первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко поставила на голосование предложение "включить мозги" в сессионном зале. При этом,  такое предложение поддержал 21 депутат.

Все началось с того, что между председательствующей на заседании парламента Ириной Геращенко и народным депутатом Ольгой Черваковой (фракция БПП) произошла словесная перепалка. 

Червакова пыталась выяснить, предусмотрена ли в законе двойная ответственность телеканалов за нарушение языкового законодательства. Геращенко поставила в подтверждение поправку, которая касалась данного вопроса и не была поддержана. В ответ Червакова заявила, что она не настаивала на том, чтобы ставить в подтверждение поправку, а хотела уточнить , как в законопроекте выписана эта норма.

В ответ Геращенко намекнула, что в этой ситуации кто-то из депутатов из «Оппозиционного блока», «чтобы нивелировать закон» может поставить эту поправку в подтверждение и она не будет поддержана. При этом, она сказала, что хотела бы, чтобы в этом зале включались мозги у кого-то ещё, кроме председательствующей.

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В свою очередь, народный депутат от "Оппоблока" Нестор Шуфрич предложил поставить на голосование предложение о включении мозгов в сессионном зале. Это предложение собрало 21 "да" от народных депутатов. На сегодняшний день народными депутатами уже рассмотрено почти 1570 поправок из 2082.

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Все по теме:

Верховная Рада, Ирина Геращенко, Нардепы, Ольга Червакова, Законопроект об украинском языке, Словесная перепалка, Проголосовали за предложение, Включить мозги.
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