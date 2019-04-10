Кабмин согласовал увольнение Степанова и Гордеева

Новости Украины: Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА.

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

"Кабмин одобрил увольнение", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук агентству "Интерфакс-Украина" в среду после заседания правительства.

Кроме того, он отметил, что Кабмин также одобрил увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева согласно заявлению об отставке по собственному желанию. "Согласовали его заявление по собственному желанию", - добавил В.Рябчук.

Как сообщалось, на сайте президента Украины были опубликованы датированные 6 апреля указы №107/2019 и №108/2019, согласно которым П.Порошенко отстранил М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей главы обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

М.Степанов на брифинге заявил, что отказывается покидать свой пост, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с П.Порошенко во время визита президента в Одессу 5 апреля, М.Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

Позже министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений относительно отстранения М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации.

В свою очередь назначенный на пост исполняющего обязанности главы Одесской ОГА С.Паращенко заявил о готовности исполнять возложенные на него главой государства обязательства.

9 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Кабинет министров Украины поступило представление от президента П.Порошенко на увольнение Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА.