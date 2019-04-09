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Вслед за главой Херсонской ОГА заявление об увольнении написал его заместитель

Вслед за главой Херсонской ОГА заявление об увольнении написал его заместитель
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: После заявления об увольнении председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева о своей отставке объявил его заместитель Евгений Рищук.

Заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук вслед за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об увольнении.

"Как всем известно, в пятницу глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - написал Е.Рищук на своей странице в Фейсбуке.

Он указал, что проработал на этой должности три года, "три плодотворных года совместной командной работы", отметив, что за это время было многое сделано для области.

"Я и дальше буду работать для людей, только уже в роли депутата областного совета", - также сообщил Е.Рищук.

Что касается организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, то замглавы ОГА выразил убеждение, что "рано или поздно найдём настоящего заказчика". Он также отметил, что "все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика".

Как сообщалось, 5 апреля глава Херсонской облгосадминистрации А.Гордеев подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Убийство Гандзюк: подозреваемого Мангера госпитализировали

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ

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Отставка, Херсонская ОГА, Андрей Гордеев, Евгений Рищук.
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