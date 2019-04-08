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Убийство Гандзюк: подозреваемого Мангера госпитализировали

Убийство Гандзюк: подозреваемого Мангера госпитализировали
14:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Голову Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с давлением.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с давлением, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Херсонского облсовета Галину Ляшевскую.

"Он в больнице. У него гипертонический криз", - цитирует издание слова Г.Ляшевской.

По ее словам, В.Мангер находится в реанимационном отделении в Херсонском областном кардиологическом диспансере с вечера пятницы, 5 апреля.

"Он чувствует себя стабильно", - добавила Г.Ляшевская.

В комментарии "5 канала" она уточнила, что В.Мангер будет находиться в больнице 7 или 9 дней.

"Владислав Николаевич плохо себя чувствовал всю прошлую неделю. Но были суды, и он не мог об этом заявить, чтобы это не интерпретировали, что он уклоняется от суда", - сказала Г.Ляшевская.

Таким образом, В.Мангер не будет присутствовать на заседании суда в понедельник, на котором должен рассматриваться вопрос о продлении срока его отстранения от должности председателя Херсонского областного совета.

Подозреваемого в деле Гандзюк могут отпустить под домашний арест

Ранее, 3 апреля, Шевченковский райсуд Киева принял решение надеть электронный браслет на председателя Херсонского облсовета В.Мангера и забрать у него загранпаспорт, сообщило "Громадское".

Кроме того отмечается, что суд отказал в ходатайстве прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ

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Суд, Херсон, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Владислав Мангер.
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