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Подозреваемого в деле Гандзюк могут отпустить под домашний арест

Подозреваемого в деле Гандзюк могут отпустить под домашний арест
11:21 Сегодня Телеграф facebook

Новости Украины: Представители организации "Кто заказал Катю Гандзюк" опубликовали информацию о том, что Игоря Павловского могут отпустить под домашний арест.

Так, в соцсети на странице общественной организации проинформировали, что сегодня, 8 апреля, должен состояться суд. На нем адвокаты подозреваемого в убийстве активистки Игоря Павловского будут просить суд изменить меру пресечения.

Как сообщают активисты, о том, что это случится, они узнали их собственных источников. В сообщении предполагают, что в результате нового поворота в деле и домашнего ареста для подозреваемого организатора убийства, может случится следующее: Игоря попросят изменить показание или же его "уберут" и спишут на плохое состояние здоровья.

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По мнению активистов, таким образом дело хотят тихо "замять". Также в группе сообщается, что защитники Владислава Мангера, председателя Херсонского облсовета пытаются вывести адвокатов потерпевшей стороны из судебного процесса. Чиновник также находится под подозрением следствия. Так, во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру, его адвокаты попросили суд лишить права присутствовать на заседании адвоката стороны Кати Гандзюк.

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Суд, Убийство, Арест, Павловский, Заседание, Адвокаты, Дело, Мера, Гандзюк, Мангер.
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